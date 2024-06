Real Madrid - Officiel : L’enfant du club fait une grande annonce !

La rédaction

Le Real Madrid fait ses adieux à un autre poids lourd du vestiaire. Un mois après l’annonce du départ à la retraite de Toni Kroos (2014-2024), le club merengue témoigne à présent du départ de Nacho Fernandez (2001-2024). L’enfant du club et natif de Madrid, a lui aussi pris la décision de tourner la page et a vidé son sac sur les réseaux sociaux.

Décidément, c’est l’été des adieux au Real Madrid. Le 21 mai dernier, Toni Kroos faisait une annonce qui choquait le vestiaire merengue comme The Athletic l’avait révélé à l’époque : après la finale de la Ligue des champions et l’Euro en Allemagne, l’emblématique numéro 8 du Real Madrid partira à la retraite dès lors que l’épopée de la Mannschaft touchera à sa fin. Et en plus de Kroos qui aura fait une décennie au Real Madrid, l’enfant du club va lui aussi quitter la Casa Blanca à 34 ans : Nacho Fernandez.

«Je dis au revoir au club de ma vie»

Arrivé en 2001 au centre de formation du Real Madrid, Nacho Fernandez a dû franchir les paliers avec l’équipe C du club, puis la Castilla avant d’intégrer l’équipe première en 2012. 23 ans plus tard, le natif de Madrid a pris la décision de clore son chapitre merengue après une Ligue des champions et une Liga remportées pour sa dernière pige. En tout, Nacho compte 6 C1, 4 Liga, 5 Coupes du monde des clubs et 2 Coupes du roi notamment. Par le biais de son compte X, Nacho a adressé un long message de remerciement à diverses personnes.



« Chers madridistas, Je veux vous dédier quelques mots, trop peu nombreux pour exprimer tout ce que je ressens en ce moment. Je dis au revoir au club de ma vie, le Real Madrid. J'y suis arrivé à l'âge de 10 ans, je m'y suis formé en tant que personne et en tant que joueur, j'y ai appris à gagner et à perdre, à me battre et à souffrir, à prendre du plaisir et à vivre toujours avec enthousiasme et détermination. J'ai appris tout ce que je suis aujourd'hui. Cela fait presque 25 ans que je viens m'entraîner tous les jours au même endroit, ce qui est un euphémisme, que j'apprends les valeurs du madridisme, que je donne ma vie et que je me bats pour cet écusson : vous m'avez tout donné ».

«J'ai l'honneur de terminer mon parcours en tant que capitaine qui a réussi à remporter notre 15e Ligue des champions»

Partir sur une bonne note, voilà ce que voulait Nacho Fernandez. Et quelle meilleure fin que de fermer le chapitre avec une Ligue des champions avec le brassard de capitaine au bras ? « C'est très difficile pour moi, mais maintenant il est temps de partir avec la confiance et la tranquillité d'esprit de savoir que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même pour défendre cet écusson, sur et en dehors du terrain. Quand j'étais enfant, j'ai souvent rêvé de jouer dans notre stade, le Santiago Bernabeu, et aujourd'hui, j'ai l'honneur de terminer mon parcours en tant que capitaine qui a réussi à remporter notre 15e Ligue des champions ».

GRACIAS @realmadrid 🤍🙏🏻 pic.twitter.com/MDBls1RyiH — Nacho Fernández (@nachofi1990) June 25, 2024

«Impossible d'avoir une meilleure fin que celle-ci»