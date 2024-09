Mercato - PSG : Transfert à 60M€, l’incompréhension est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a bouclé la vente de Manuel Ugarte à Manchester United in extremis puisque le transfert a été officialisé par Manchester United dans les derniers instants du mercato. Les Red Devils ont déboursé 60M€, bonus compris, pour recruter l’Uruguayen, une somme déjà évoquée dès le début des tractations, ce qui interroge sur le timing de l’annonce.

Plus grosse vente de l'été du côté du PSG, Manuel Ugarte a rejoint Manchester United pour 60M€, bonus compris. Une transfert bouclé dans les dernières minutes du mercato, alors que le montant réclamé par le PSG n'a jamais bougé. Correspondant en Angleterre pour RMC, Julien Laurens s'étonne donc de la gestion de ce dossier.

«On se moque du monde»

« Le problème d’Ugarte c’est que depuis le mois de juillet, United le veut. Ils l’avaient identifié comme le joueur à recruter. Pas de problème. Depuis le mois de juillet, ils savent très bien que pour le PSG, ça sera 50M€ + 10M€ de bonus. C’était comme ça, c’était ce que le PSG voulait, le PSG l’a dit dès le premier jour, si vous le voulez, c’est ça qu’il faut poser sur la table sinon vous ne l’aurez pas. Première offre de Manchester United : 35M€. On se moque du monde. Ils ont attendu, attendu et au final, ils ont déboursé les 50M€ + 10M€ et ils l’ont eu le 30 août. Alors qu’ils auraient pu l’avoir le 15 juillet pour la même somme », confiait le journaliste au micro de l'After Foot.

Manchester United déjà fan d'Ugarte

Quoi qu'il en soit, du côté de Manchester United, on s'enflamme déjà pour Manuel Ugarte. « Recruter Manuel était l’une de nos premières cibles pour cet été. Il est l’un des meilleurs du monde pour gagner des ballons et a un excellent bilan en club et au niveau international. Ses qualités, son expérience et sa passion seront de bons compléments pour notre solide groupe au milieu de terrain. Nous avons regardé attentivement Manuel et nous sommes excités de voir l’impact positif qu’il fera sur le terrain et dans le vestiaire », confiait Dan Ashworth, directeur sportif des Red Devils.