Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est prêt à Paris pour accueillir Zidane !

Publié le 8 janvier 2022 à 11h30 par A.C.

Le banc du Paris Saint-Germain pourrait connaitre un gros changement, puisque Mauricio Pochettino pourrait avoir envie d’ailleurs et le Qatar souhaite réaliser un grand rêve... avec Zinedine Zidane.

Deux titres de Champion d’Espagne, trois Ligues des Champions, des coupes nationales et internationales en pagaille... difficile de croire qu’un entraineur avec un tel CV n’ait pas de club. C’est pourtant le cas de Zinedine Zidane, qui après un deuxième passage au Real Madrid a une nouvelle fois décidé de prendre une année sabbatique en mai dernier. Il n’a toutefois pas fallu attendre longtemps avant de voir son nom être lié aux plus grands clubs d’Europe. Cela a notamment été le cas de la Juventus, une piste dont nous avions déjà parlé en avril 2020 sur le10sport.com. La presse anglaise a également beaucoup parlé de Manchester United ces derniers mois, mais après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjær les dirigeants mancuniens se sont plutôt tournés vers un intérim de Ralf Rangnick. La piste la plus chaude, concerne toutefois le Paris Saint-Germain ! Selon nos informations, le Qatar rêve d’attirer Zinedine Zidane et travaillerait d’arrachepied pour le convaincre de rejoindre le PSG et donc remplacer Mauricio Pochettino.

Le Qatar prépare le terrain pour Zidane

Un grand nombre de médias français comme étrangers ont confirmé ce que nous avons pu vous révéler sur le10sport.com . C'est le cas de MARCA , qui ce samedi a évoqué en long et en large une possible arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Il possèderait en effet une qualité extrêmement appréciée par les propriétaires qataris et qui a souvent semblé avoir fait défaut aux différents entraineurs du PSG. Ancien joueur de très haut niveau et proche de ses cadres, Zidane a montré au Real Madrid pouvoir gérer un vestiaire empli d’égos, avec un Cristiano Ronaldo qui a même accepté de parfois passer par le banc. Et avec Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Marco Verratti ou Angel Di Maria, le PSG ne manque pas de stars...

Pochettino à Manchester United en fin de saison ?