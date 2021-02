Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout a changé pour Leandro Paredes !

Publié le 26 février 2021 à 18h30 par A.C.

Leandro Paredes semble plus au centre que jamais du projet du Paris Saint-Germain, depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino.

Arrivé lors de l’hiver 2019, Leandro Paredes a rencontré des grosses difficultés au Paris Saint-Germain. Son prix de 40M€ hors bonus a en effet soulevé énormément de questions, surtout à la vue de ses premières prestations. Avec Thomas Tuchel, les choses ne se sont d’ailleurs pas toujours très bien passées. L’ancien entraineur du PSG ne lui a en effet jamais vraiment offert la chance de confirmer sur la durée et un possible départ a ainsi commencé à se dessiner. L'été dernier tout d’abord, puisque l’Inter semblait tout proche de boucler un échange entre Paredes et Marcelo Brozovic. Ensuite, La Gazzetta dello Sport a relancé l’intérêt de l’Inter en décembre dernier, cette fois dans l’optique d’un échange avec Christian Eriksen. Finalement, Paredes n’a jamais quitté le PSG...

La Juventus veut Paredes, mais...

Décidément, Leandro Paredes a la cote en Italie. D’après les informations de Calciomercatoweb , la Juventus garderait un œil très attentif sur le milieu du Paris Saint-Germain. Les Bianconeri faisaient déjà partie des club intéressés par Paredes ces dernières années, sans toutefois jamais avoir soumis une offre concrète. Le portail transalpin explique toutefois que la tâche s’annonce très compliquée pour la Juventus, puisque le prix de Paredes aurait littéralement explosé ces derniers mois. Évalué entre 25 et 30M€ il y a encore quelques mois, le joueur du PSG vaudrait désormais 50M€ minimum selon Calciomercatoweb ! Un effet qui ne semble toutefois pas si surprenant, vu l’évolution de la situation de Paredes au PSG, en ce début d’année 2021.

Paredes, le nouveau pilier du PSG version Pochettino ?