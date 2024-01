Mercato - PSG : Surprise confirmée pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Dans sa dernière année de contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait donc faire ses valises à l’issue de la saison et s’en aller librement. Forcément, dans une telle situation, on imagine enfin voir le Français s’engager avec le Real Madrid. Mais rien n’est encore acté pour le transfert de Mbappé et une surprise n’est clairement pas à exclure…

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Alors qu’on explique surtout que le champion du monde 2018 serait entre le PSG et le Real Madrid, il ne faudrait pas exclure une troisième option. En effet, certains ont également évoqué la possibilité de voir Mbappé s’envoler plutôt vers l’Angleterre. De l’autre côté de la Manche, il avait notamment été expliqué qu’Arsenal et Liverpool étaient intéressés.

Mbappé… en Premier League ?

Kylian Mbappé pourrait alors surprendre tout le monde en snobant le Real Madrid pour rejoindre plutôt la Premier League. Et cela semble bel et bien possible… En effet, selon les informations de ESPN , la star du PSG laisserait la porte ouverte à un départ en Angleterre alors que Liverpool est intéressé de longue date par Mbappé.

Un aspect financier qui plombe Liverpool ?

Pour autant, voir Kylian Mbappé à Liverpool serait complexe, notamment d’un point de vue financier. En effet, les Reds devraient avoir du mal pour s’aligner sur le salaire actuel du joueur du PSG, bien que ce dernier serait prêt à revoir à la baisse ses émoluments. On attend maintenant la décision de Mbappé.