Mercato - PSG : Ses agents préparent son départ !

D’ici le jeudi 30 août, date butoir du mercato estival, le PSG aurait à coeur de mener à bien quelques départs outre les opérations Carlos Soler et Manuel Ugarte qui semblent être en bonne voie avec West Ham et Manchester United. Nordi Mukiele ferait partie de la liste des sacrifiés du Paris Saint-Germain et aurait été offert au Besiktas par ses agents.

Nordi Mukiele débarquait au PSG en provenance du RB Leipzig à l’été 2022. Et malgré sa polyvalence défensive, le Français n’est jamais parvenu à réellement s’imposer au Paris Saint-Germain. Pire, depuis la nomination de Luis Enrique en juillet 2023, l’entraîneur espagnol a par moments titularisé des joueurs non habitués au poste de latéral droit à sa place, comme Carlos Soler et Warren Zaïre-Emery.

Nordi Mukiele ne voudrait pas signer n’importe où

Un message clair donc envoyé par Luis Enrique qui ne veut en aucun cas compter sur Nordi Mukiele. Et pourtant, L’Équipe a confié le jeudi 22 août dernier que les décideurs du Paris Saint-Germain avaient fait le choix de refuser une approche du Bayern Munich cet hiver pour Mukiele. Le PSG peut s’en mordre les doigts à présent puisque le joueur est poussé vers la sortie et ne dispose pas d’une flopée d’options concrètes jugées intéressantes par le principal intéressé sur le marché des transferts qui se clôturera le 30 août prochain.

Mukiele proposé au Besiktas ?

Toutefois, il semblerait que les représentants de Nordi Mukiele aient pris les choses en main concernant l’avenir de leur poulain. Selon Fanatik, le profil du défenseur du PSG aurait été recommandé par leurs soins au Besiktas, à la recherche de renforts en défense d’ici la fin du mercato. Reste à savoir si le club turc mordra à l’hameçon.