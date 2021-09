Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo prêt à jouer un sale tour à Doha pour la succession de Mbappé ?

Publié le 1 septembre 2021 à 17h45 par Th.B.

Bien que le PSG n’ait pas jugé bon de recruter Cristiano Ronaldo, le Portugais pourrait indirectement avoir un impact sur la succession de Kylian Mbappé. En effet, Manchester United compterait mettre des bâtons dans les roues parisiennes dans le dossier Erling Braut Haaland et le Portugais devrait y jouer un rôle central. Explications.

Au cours du mercato estival, à l’instar du PSG avec Lionel Messi, Manchester United a saisi une opportunité pas vraiment attendue sur le marché avec Cristiano Ronaldo. Alors qu’il était annoncé proche de Manchester City ne souhaitant pas honorer son contrat qui courrait jusqu’en juin prochain à la Juventus, le quintuple Ballon d’or a finalement fait le choix de revenir à Manchester United et s’est d’ailleurs enflammé sur son compte Instagram à ce sujet. Néanmoins, le grand retour de celui qui est surnommé CR7 ne changerait pas les plans des Red Devils dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland, également dans le viseur du PSG dans le cadre du mercato estival.

Cristiano Ronaldo serait un plus pour United dans le dossier Haaland…