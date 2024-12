Mercato - PSG : Riolo révèle une signature «hallucinante»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Luis Enrique aurait d'ores et déjà prolongé son bail en coulisses. Rien n'est officiel, mais l'entraîneur du PSG aurait paraphé son nouveau contrat avant le match contre Arsenal en Ligue des champions. Un signature que Daniel Riolo juge «hallucinante».

Arrivé durant l'été 2023 sur le banc du PSG, Luis Enrique s'est vu confier un nouveau projet avec le club de la capitale base sur un collectif fort avec des joueurs prometteurs, plutôt que le projet basé sur le recrutement de grands noms. Et alors que le contrat de l'Espagnol s'achève en juin prochain, il aura déjà prolongé son bail en coulisses comme le confirme Daniel Riolo qui trouve cette décision hallucinante.

Riolo ne comprend toujours pas la prolongation de Luis Enrique

« La prolongation, faite dans un timing hallucinant, juste avant Arsenal, fait que Luis Enrique, qui a déjà un boulard surdimensionné, est passé en montgolfière. Durant la période entre les matches d'Arsenal et de Nantes, on a atteint des sommets », lâche le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

« Il ne touchait plus terre. Cela s'est très mal passé. Mais compte tenu des résultats, il y a une sorte de mise au point où tout le monde s'est parlé, et il est redescendu de deux étages. Ce qui est plus à mettre à son crédit », ajoute Daniel Riolo.