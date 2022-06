Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo contre-attaque et lâche ses révélations sur le dossier Zidane

Publié le 20 juin 2022 à 15h30 par Dan Marciano

Ce dimanche, RMC Sport a confirmé les informations dévoilées en exclusivité par le10Sport.com sur Zinédine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, le technicien français n'ira pas au PSG. Pourtant, certains journalistes comme Daniel Riolo affirment que ce dossier n'a pas été refermé par le Qatar. En coulisses, le club essaierait toujours de recruter l'ancien international français.

« Si j'ai le sentiment de pouvoir apporter des choses au football ? Oui. Beaucoup de choses je ne sais pas, mais quelque chose, oui encore. J'ai envie de continuer dans cette voie. J'ai toujours cette flamme bien sûr. Le foot, c'est ma passion, donc oui. Je ne rêve de rien. » Questionné sur son avenir par Téléfoot ce dimanche, Zinédine Zidane a bien l'intention de reprendre le fil de sa carrière d'entraineur. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, le technicien a profité de son année sabbatique pour passer du temps avec sa famille, mais l'envie de replonger dans le grand bain semble très importante. Depuis plusieurs mois, l'avenir de Zizou fait la UNE de l'actualité. Certains l'imaginent sur le banc du PSG, malgré son attachement à la ville de Marseille. Comme annoncé par le10Sport.com, ce sont les responsables, basés à Doha, qui essaient de le recruter. Mais selon nos informations exclusives, Zidane ne sera pas le successeur de Mauricio Pochettino à Paris. Une information confirmée par RMC Sport , mais aussi par Daniel Riolo ce dimanche. Toutefois, le chroniqueur a annoncé, plus tard dans la journée, que le club essayait toujours de s'attacher ses services.

« Aujourd’hui, il y a des gens au club qui travaillent pour l’arrivée de Zidane »

Lors de l' After Foot, Daniel Riolo a annoncé que le dossier Zinédine Zidane n'a pas été totalement enterré. « Aujourd’hui, il y a des gens au club qui travaillent pour l’arrivée de Zidane. Et je vais même dire quelque chose de sûr et certain. A l’heure où on se parle, des joueurs extrêmement importants du Paris Saint-Germain - certains qui sont restés alors qu’on ne pensait pas qu’ils allaient rester - sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur. Si on ne leur a pas encore dit, ils vont être très déçus. Pour des stars de l’équipe, c’est Zidane l’entraîneur encore aujourd’hui » a-t-il déclaré. Il faut dire que le chroniqueur a été l'un des premiers à annoncer l'arrivée prochaine du champion du monde 1998 à Paris. « Ça ne contredit pas ce qu’on dit (le fait que Zidane ne souhaite pas signer au PSG cet été, ndlr). Soit on ne leur a pas encore dit et auquel cas, ils vont être très déçus car, pour les stars de l’équipe, c’est Zidane, encore aujourd’hui, il y a une demi-heure, il y a dix minutes. Soit, ce n’est pas arrivé: l’échec de QSI n’a pas été acté parce que si Zidane ne vient pas, c’est un échec pour QSI, leur premier échec en matière de deal. Ils ont toujours réussi toutes leurs négociations et, c’est aussi un peu là-dessus que je fondais mon argumentation - au-delà des mes infos - parce qu’ils y arrivent toujours. S’ils n’y arrivent pas, OK, ce sera le plan B » a-t-il annoncé ce dimanche soir.

