Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar sait à quoi s’en tenir pour un retour de Rabiot

Publié le 20 juin 2022 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’entourage d’Adrien Rabiot travaillerait en coulisses sur l’éventualité d’un retour au PSG cet été, le milieu de terrain français semble bel et bien en instance de départ à la Juventus Turin. Mais d’autres cadors européens semblent bien mieux positionnés pour récupérer Rabiot cet été…

De quoi sera fait l’avenir d’Adrien Rabiot, alors que le milieu de terrain de 27 ans n’a plus qu’une seule année de contrat avec la Juventus Turin et que son futur en Italie semble clairement s’assombrir ' Le 5 juin dernier, le Corriere dello Sport faisait une révélation pour le moins surprenante sur les coulisses de ce dossier en indiquant que Véronique Rabiot, mère et agent de l’international français, tentait de recoller les morceaux avec le PSG pour le renvoyer au sein de son club formateur cet été, qu'il avait quitté libre en 2019 pour rallier la Juve. Une belle ouverture donc pour le Qatar qui est en quête de renforts dans l’entrejeu pour son mercato estival, mais Rabiot devrait finalement pencher pour une autre destination que le PSG.

Mercato - PSG : Ça se gâte pour le retour d’Adrien Rabiot https://t.co/29IFp44l58 pic.twitter.com/EPwjuKwsuX — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 18, 2022

Rabiot en Premier League plutôt qu’au PSG ?

Dans ses colonnes du jour, L’EQUIPE fait le point sur l’avenir d’Adrien Rabiot et confirme la tendance d’un départ de la Juventus Turin pour le milieu de terrain de l’équipe de France. Son prix de vente devrait se situer entre 15 et 20M€, ce qui permettra donc à la Juve de se séparer de l’un des salaires les plus imposants du vestiaire (7M€ nets par an). Mais pour aller où ? Selon L’EQUIPE , plusieurs cadors de Premier League tels que Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle, qui dispose désormais de gros moyens sur le mercato, en pincent pour Adrien Rabiot et auraient manifesté leur intérêt. Mais pas de PSG à l’horizon…

« Je laisse faire mon agent »