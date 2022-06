Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Révélation improbable sur ce transfert à 50M€

Publié le 20 juin 2022 à 0h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités de Luis Campos pour le mercato estival du PSG, Gianluca Scamacca semble se rapprocher de jour en jour d’un transfert vers le Parc des Princes. Pourtant, son coéquipier Maxime Lopez a déconseillé ce choix de carrière au buteur de Sassuolo.

En plus du recrutement déjà acté de Vitinha (en provenance du FC Porto pour 40M€) et des pistes menant à Milan Skriniar (Inter Milan) et Renato Sanches (LOSC), un autre dossier chaud a été activé par Luis Campos ces derniers jours. En effet, le conseiller sportif du PSG semble déterminé à recruter le buteur italien de Sassuolo, Gianluca Scamacca, valorisé à 50M€ par sa direction. Et il semblerait que Scamacca ait reçu un conseil vis-à-vis d’un transfert au PSG de la part d’un pur Marseillais…

« Je lui ai déconseillé d’aller au PSG »