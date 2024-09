Mercato - PSG : Réponse fracassante à Paris pour Osimhen

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato a refermé ses portes et Victor Osimhen est aujourd'hui toujours un joueur de Naples. Annoncé un peu partout, le Nigérian n'aura donc pas fait ses valises, lui qui semblait pourtant un temps proche de signer au PSG. C'était visiblement sans compter sur Luis Enrique, opposé à l'arrivée d'Osimhen.

Kylian Mbappé pas remplacé et Gonçalo Ramos blessé, on pouvait s'attendre à la possible arrivée d'un nouvel attaquant au PSG en fin de contrat. Cela avait alors relancé le feuilleton Victor Osimhen, annoncé dans le viseur des Parisiens depuis plusieurs mois déjà. Mais voilà que le PSG n'aura recruté personne et le Nigérian est finalement resté à Naples.

« Luis Enrique ne voulait pas Osimhen »

Si Victor Osimhen n'est pas venu, c'est en grande partie à cause de... Luis Enrique. En effet, l'entraîneur du PSG ne voulait tout simplement pas du Nigérian. « Pour devant, il ne voulait rien d'autre. Il ne voulait pas Osimhen », a assuré Riolo pour L'After Foot.

« Nous avons fait un très bon mercato »

A l'occasion de ce mercato estival, le PSG n'aura donc finalement pas recruté de nouvel attaquant, pas même pour remplacer Kylian Mbappé. Et cela semble satisfaire Luis Enrique. « En premier lieu, je pense que nous avons fait un très bon mercato. Nous nous sommes améliorés à chaque ligne. Je suis plus que satisfait du mercato que nous avons fait », expliquait-il en conférence de presse.