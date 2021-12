Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola veut réaliser une nouvelle opération à la Pogba !

Publié le 22 décembre 2021 à 13h15 par A.C.

Le mercato estival arrive dans plusieurs mois, mais Mino Raiola semble déjà préparer le terrain pour Matthijs de Ligt, défenseur de la Juventus suivi par le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone et le Bayern Munich.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Matthijs de Ligt n’a pas mis longtemps avant de s’affirmer comme un pilier de la Juventus. Son aventure en Serie A pourrait toutefois se terminer, puisque Mino Raiola a clairement expliqué qu’il était peut-être temps pour lui d’aller voir ailleurs. « Je pense qu'il est prêt pour un nouveau challenge et lui aussi le pense » a récemment annoncé l’agent italo-néerlandais, lors d’un entretien accordé à Nos. « Je pense qu’on sait tous quels clubs mentionner pour Matthijs de Ligt en tant que ‘prochaine étape’. On verra cet été. (…) La Premier League ? Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le PSG... ». Le Paris Saint-Germain serait justement à la recherche d’un défenseur central pour la saison prochaine, mais la tâche s’annonce compliquée, puisque le FC Barcelone et le Bayern Munich semblent déterminés à tenter leur chance.

Un énorme pactole pour Raiola avec De Ligt