Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire le Qatar avec Kylian Mbappé ?

Publié le 23 octobre 2022 à 08h00

La rédaction

Bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 au PSG au printemps dernier, Kylian Mbappé a lui-même relancé le feuilleton sur son avenir ces dernières semaines. Un différend financier est à l’origine de ce mécontentement comme le10sport.com vous l’a révélé ces dernières heures. Le Qatar doit-il prendre la décision de se séparer de Mbappé ? C’est notre sondage du jour !

Entre Kylian Mbappé et la direction du PSG, le torchon semble brûler. Cela fait à présent plusieurs jours qu’il est question d’un éventuel départ de Kylian Mbappé l’été prochain voire dès le mercato hivernal. Le ressentiment de Mbappé grandirait de jour en jour et il se pourrait que l’origine de la colère de l’attaquant du PSG ne provienne pas spécialement du recrutement estival du Paris Saint-Germain ou de son rôle de pivot comme cela a été évoqué dans la presse dernièrement.

Un différend financier entre Mbappé et le PSG

Selon les informations exclusives divulguées par le10sport.com le vendredi 21 octobre, la friction entre le clan Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain vient en grande partie d’un différend financier. Une prime à la signature avoisinant les 150M€ a été convenu entre les deux parties. Un des versements aurait eu être effectué à la fin du mois de septembre, mais il a été différé en raison de difficultés économiques pour le PSG. De quoi allumer la mèche et c’est la raison pour laquelle le feuilleton Mbappé est reparti de plus belle avec le fameux #PivotGang au début du mois d’octobre.

PSG : Mbappé, Neymar… Nouvelles révélations sur les tensions dans le vestiaire https://t.co/mxVK8rTseR pic.twitter.com/rgoezxc6c7 — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

Mbappé s’attend à un tournant après le Mondial