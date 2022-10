Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Gianluigi Donnarumma fait énormément parler

Publié le 23 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

A l’été 2021, Leonardo n’a pas hésité à sauter sur l’occasion sur le marché des transferts. Bien que Keylor Navas était déjà au PSG, l’ex-directeur sportif parisien est allé chercher Gianluigi Donnarumma, qui était alors libre suite à la fin de son contrat au Milan AC. Aujourd’hui, l’Italien est le numéro 1 dans les buts du PSG et cette opération ne manque pas de faire parler…

Révélé très jeune dans les buts du Milan AC, Gianluigi Donnarumma est annoncé comme l’un des futurs meilleurs gardiens du monde. Un statut qu’il a d’ailleurs fait parler lors de l’Euro 2021, remporté avec l’Italie et lors duquel il a été élu meilleur joueur. Et c’est suite à cette compétition que Donnarumma a pris la direction du PSG. Le portier s’est engagé avec le club de la capitale alors qu’il était libre de tout contrat suite à son départ du Milan AC.

Une énorme opération financière

Gianluigi Donnarumma étant libre, le PSG n’a donc déboursé aucune indemnité de transfert pour recruter le gardien italien. Une énorme affaire que Thibaut Courtois a souligné. Celui qui vient de recevoir le trophée Yachine a en effet lâché pour France Football : « Il y a quand même eu des gros transferts chez les gardiens. Kepa (80 M€) ou Alisson (62 M€), par exemple. Je pense qui si Donnarumma n'avait pas été libre, il aurait aussi coûté cher au PSG ».

« C’était le bon choix »