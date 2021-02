Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le feuilleton Mbappé risque de s’éterniser…

Publié le 21 février 2021 à 17h30 par Th.B.

Kylian Mbappé en passe de prolonger son contrat au PSG ? Ce ne serait absolument pas la tendance actuelle, tout comme un départ pour le Real Madrid ou ailleurs. Point sur l’impasse dans laquelle se trouverait le dossier Mbappé.

« C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux ». À RMC Sport, Kylian Mbappé faisait clairement savoir mardi soir que sa décision de rester au PSG ou de partir n’avait pas été prise. Pour rappel, le contrat de l’attaquant du Paris Saint-Germain expirera en juin 2022, à l’instar de celui de Neymar. Mais contrairement à la star brésilienne, son compère d’attaque français ne serait pas sur le point de prolonger son aventure parisienne. Journaliste de TF1, Julien Maynard a dévoilé sur le plateau de Téléfoot ce dimanche qu’aucun terrain d’entente ne se serait dessiné entre le clan Mbappé et Leonardo, directeur sportif du PSG concernant une prolongation. Et ce ne serait pas tout. En effet, le PSG n’aurait même pas soumis une offre au Français malgré des échanges récurrents entre les deux parties. De quoi pousser le PSG à préparer le terrain au niveau de la succession de Mbappé ?

Pas de signe de prolongation

C’est du moins ce que The Mirror a révélé ce dimanche. Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino verrait en Harry Kane un élément capable d’apporter un véritable plus au secteur offensif du PSG, d’autant plus si Kylian Mbappé venait à partir. Qu’en est-il de l’évolution de la situation à ce sujet ? D’après 90min , le héros du Camp Nou où il a inscrit un triplé mardi soir contre le FC Barcelone pour le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (4-1), n’aurait toujours pas montré le moindre désir de prolonger son contrat au PSG en coulisse. De quoi alimenter les rumeurs de transfert, lui qui est annoncé du côté du Real Madrid ou encore de Liverpool. Cependant, un départ du PSG à l’intersaison n’en serait pas une certitude pour autant.

Un départ inconcevable