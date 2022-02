Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino sauvé par le Real Madrid ? La réponse !

Publié le 4 février 2022 à 3h45 par A.M.

Plus que jamais sur le départ, Mauricio Pochettino ne sera probablement plus l'entraîneur du PSG dans un futur proche. Et même une victoire contre le Real Madrid n'y changera rien.

Depuis quelques semaines, l'avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG semble s'écrire en pointillés du côté parisien. Entre des prestations poussives et des relations tendues avec Leonardo, le technicien argentin serait sur la sellette alors que se profile la double confrontation contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Mais selon Vincent Duluc, journaliste de L'Equipe , ce match ne changera rien.

«Il n’a pas envie d’être sauvé et au PSG, on n’a pas non plus envie qu’il soit sauvé»