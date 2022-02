Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se voit conseiller Zidane... par un ancien de l'OM !

Publié le 4 février 2022 à 3h15 par A.M.

Alors que l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG semble se confirmer, Eric Di Meco reconnaît que ce serait la meilleure solution pour le club parisien.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'arrivée de Zinedine Zidane au PSG prend forme. Le technicien français commence à envisager la possibilité de rejoindre le club de la capitale après avoir été longtemps été réticent à cette idée. Et même Eric Di Meco, ancien joueur de l'OM valide cette hypothèse.

Di Meco valide l'arrivée de Zidane au PSG