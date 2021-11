Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino fait une demande spéciale à Leonardo !

Publié le 22 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Ne faisant plus l’unanimité au PSG alors que Manchester United songerait à le nommer en fin de saison, Mauricio Pochettino a fait une requête spéciale à ses dirigeants : du temps.

D’ici la fin de la saison, Mauricio Pochettino pourrait être contraint de plier bagage, et ce, bien que l’option pour une année supplémentaire ait été activée là la toute fin de l’exercice précédent par les dirigeants du PSG. En effet, que ce soit à Paris ou à Doha, on commence à se poser des questions sur la suite des opérations avec Mauricio Pochettino comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 novembre dernier, soulignant au passage un intérêt des propriétaires du PSG pour Zinedine Zidane. En parallèle, Pochettino serait la piste numéro une de Manchester United pour occuper le rôle d’entraîneur en marge de la saison prochaine. Mais pour la presse anglaise, le coach argentin a demandé du temps à ses dirigeants.

« Nous espérons que nous aurons le temps »