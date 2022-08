Foot - Mercato - PSG

PSG : Partis du PSG, ils pourraient rapidement revenir

Publié le 22 août 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG s’est lancé dans une grande opération dégraissage sur le marché des transferts. Ça s’est activé dans la capitale et plusieurs départs ont d’ores et déjà été actés. Des joueurs ont ainsi quitté le PSG. Pour autant, leur histoire avec le club de la capitale pourrait ne pas totalement être terminé puisqu’on pourrait revoir certains au Parc des Princes prochainement.

A l’arrivée de Christophe Galtier au PSG, le message a été clair : l’effectif était trop fourni, il fallait alors le réduire pour travailler dans de bonnes conditions. Des départs étaient donc attendus et sur ce mercato, plusieurs joueurs ont déjà fait les valises. Cela vaut notamment pour Georginio Wijnaldum ou Thilo Kehrer. Le PSG a également vu partir certaines de ses pépites comme Arnaud Kalimuendo, parti à Rennes, Eric Junior Dina Ebimbe, prêté à Francfort, ou Xavi Simons, qui s’est engagé libre au PSV Eindhoven. 3 joueurs que l’on pourrait toutefois revoir au PSG à l’avenir.

« Je ne me mets pas de barrières »

Revenu au PSG cet été après deux ans en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a fini par être vendu à Rennes pour 25M€. Pour autant, un retour au PSG pourrait être possible. A l’occasion de sa présentation en Bretagne, Kalimuendo a en effet pu expliquer : « Faire une croix sur le PSG dans un premier temps ? Dans la vie, même en dehors du foot, il ne faut pas se mettre de barrières. Je n’ai pas pensé à cela. Je suis concentré sur mon travail à Rennes Après l’avenir dira ce qui se passera. Je ne me mets pas de barrières. Je vais d’abord faire mon boulot ici à Rennes et on verra ».

Déjà un retour pour Xavi Simons ?

Xavi Simons n’a lui pas voulu prolonger avec le PSG et s’est engagé libre avec le PSV Eindhoven. Mais le Néerlandais a déjà été annoncé de retour à Paris. En effet, il a été expliqué que le club de la capitale étudiait la possibilité de rapatrier le milieu offensif dès l’été prochain. Et pour cause. Xavi Simons disposerait dans son contrat d’une clause obligeant le PSV à envisager un transfert à partir d’une offre de 4M€. Une ouverture dont pourrait alors profiter le PSG d’ici quelques mois.

Une clause de rachat pour Dina Ebimbe ?

Eric Junior Dina Ebimbe a lui été prêté avec option d’achat à l’Eintracht Francfort. Une option d’achat qui deviendra toutefois obligatoire si le club allemand se maintient en Bundesliga. Sauf catastrophe, le joueur prêté par le PSG devrait alors être transféré définitivement dans quelques mois. Mais un retour à Paris pourrait aussi être possible à l’avenir. En effet, certains ont évoqué l’existence d’une clause de rachat pour le PSG, sans pour autant en préciser le montant. A voir si les Parisiens l’activeront…