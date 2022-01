Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paqueta, Fofana… Leonardo en route pour boucler un énorme coup en Ligue 1 ?

Publié le 15 janvier 2022 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 15 janvier 2022 à 17h55

Désireux de dégraisser l’effectif du PSG durant le mercato hivernal, Leonardo travaille en parallèle sur la saison prochaine et aurait activé plusieurs pistes, notamment en Ligue 1.

Actuellement en pleine mission dégraissage, le PSG n’en oublie pas pour autant les arrivées. Leonardo est à l’affût de la moindre opportunité dans ce mercato hivernal et a déjà activé quelques pistes en vue de l’été prochain. Le PSG privilégie notamment les joueurs approchant de la fin de leur contrat, en lorgnant Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Paulo Dybala (Juventus), Antonio Rüdiger (Chelsea), Franck Kessié (AC Milan) et Paul Pogba (Manchester United). Une stratégie qui avait déjà permis au club parisien de dynamiter le dernier mercato, marqué par les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma. Cependant, il semble que Leonardo garde aussi un œil sur plusieurs talents de la Ligue 1, qui pourraient faire l’objet d’une offensive dans les prochains mois.

Leonardo garde un œil sur Tchouameni et Fofana

Depuis l’arrivée de QSI dans la capitale française, le PSG s’est montré assez discret sur le marché national. Hormis Kylian Mbappé, rare sont les joueurs de Ligue 1 à s’être engagés en faveur de l'écurie parisienne avant de s’y imposer sur la durée, Leonardo ayant pour terrain de chasse la Serie A ou la Liga. Cependant, la stratégie du PSG pourrait évoluer à court terme puisque certains joueurs parviennent à tirer leur épingle du jeu en Championnat. Dans l’entrejeu, c’est notamment le cas d’Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) et Seko Fofana (RC Lens). Le premier s’est imposé avec le temps comme l’un des cadres du club de la Principauté au point d’être devenu un habitué des listes de Didier Deschamps pour les rencontres de l’équipe de France, de quoi alarmer de nombreux cadors européens. En octobre dernier, ESPN annonçait que le PSG, le Real Madrid, Liverpool et les deux Manchester suivait de près la situation du neo-international tricolore, sous contrat jusqu’en 2024, alors que la Juventus serait également sur le coup. Selon Foot Mercato , Leonardo n’aurait pas tiré un trait sur Aurélien Tchouaméni, et il en est de même pour Seko Fofana, qui pourrait prochainement quitter les Sang-et-Or suite à ses prestations de haute volée dans le Nord de la France. « Seko est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2024, il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. En ce qui concerne le PSG ou l’OM, ce sont deux grands clubs français, le PSG a un staff de qualité et à l’OM, c’est la même chose. Ils connaissent très bien le profil de Seko , reconnaissait dernièrement auprès de FM Antony Mendez, l’un des conseilleurs du milieu ivoirien de 27 ans. Si Seko doit aller dans un club français programmé pour les compétitions européennes ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement, c’est la suite logique, il est ambitieux. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l’aventure lensoise, car il s’y sent bien, il est heureux et épanoui. »

