Mercato - PSG : Leonardo s'est fixé un objectif colossal pour cet hiver !

Publié le 14 janvier 2022 à 23h15 par D.M.

Directeur sportif du PSG, Leonardo devrait profiter de ce mois de janvier pour dégraisser l'effectif de Mauricio Pochettino et se séparer de nombreux joueurs.

Leonardo avait frappé fort durant l’été 2021, bouclant l’arrivée de nombreuses stars comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi. Mais cet hiver, le directeur sportif du PSG devrait se montrer beaucoup plus discret. Et pour cause, le responsable brésilien doit absolument trouver 100M€ d’ici le prochain mercato pour rééquilibrer les comptes. Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a confirmé que des mouvements étaient attendus. « Des départs au mercato ? Tout peut arriver, le marché est ouvert. Il y a des intérêts d'autres clubs pour des joueurs. Il faut que tout le monde soit d'accord » a confié l’entraîneur du PSG.

Leonardo veut se séparer de joueurs