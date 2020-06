Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur cette opération XXL préparée par Leonardo !

Publié le 1 juin 2020 à 18h45 par B.C.

Déterminé à s'attacher les services de Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo pourrait en profiter pour tenter de mettre la main sur Adam Marusic. Cependant, le profil du latéral droit ne ferait pas l'unanimité en interne.

Ce dimanche, le PSG a officialisé l'arrivée de Mauro Icardi, et l'Argentin ne sera pas l'unique recrue de Leonardo cet été. En effet, malgré la crise du coronavirus, le club de la capitale va se montrer actif durant le mercato afin de pallier plusieurs départs. Thomas Meunier et Layvin Kurzawa devraient notamment plier bagage, et des latéraux sont donc attendus. Au milieu, Leonardo compte également injecter du sang neuf, et sa priorité se nomme Sergej Milinkovic-Savic. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité l'existence d'une offre de 60M€ pour le Serbe, qui ne devrait toutefois pas suffire à convaincre Leonardo. Pas de quoi décourager le PSG, qui pourrait tenter un autre deal. En effet, selon L'Équipe , Leonardo pourrait essayer de récupérer dans le même temps Adam Marusic, latéral droit de la Lazio et lui aussi représenté par Mateja Kezman.

Milinkovic-Savic reste une priorité, Marusic pas forcément