Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir de Kurzawa ?

Publié le 30 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Actuellement en instance de départ au PSG, Layvin Kurzawa pourrait finalement être proposé… au Milan AC !

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Layvin Kurzawa pourrait finalement quitter le PSG dès cet hiver comme Edinson Cavani. Arsenal et la Juventus ont été annoncés comme des courtisans sérieux ces derniers jours pour l’ancien latéral gauche de l’AS Monaco, mais ces deux pistes n’ont pas été concrétisées. Et Leonardo aurait désormais un nouveau plan pour pouvoir utiliser la belle cote de Kurzawa à l’avantage du PSG…

Kurzawa proposé au Milan AC contre Paqueta ?

Comme l’a révélé Calciomercato.it, Leonardo aurait un nouveau plan en tête : Ricardo Rodriguez étant sur le départ au Milan AC, le directeur sportif du PSG voudrait proposer le profil de Layvin Kurzawa et l’inclure dans un deal avec Lucas Paqueta. Ce dernier, annoncé comme étant une piste prioritaire de Leonardo pour cet hiver, pourrait ainsi être recruté grâce à Kurzawa.