Mercato - PSG : Neymar, Mbappe... L'énorme chantier de Leonardo prend forme !

Publié le 13 janvier 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Alors que les contrats de Kylian Mbappé et Neymar prennent fin en juin 2022, le PSG travaille en coulisses pour tenter de prolonger ses deux stars. Mais un scénario très clair se confirme dans ces deux dossiers.

Dans les prochaines semaines, le PSG va devoir trouver une solution pour Kylian Mbappé et Neymar dont les contrats prennent fin en juin 2022. Par conséquent, s'ils ne prolongent pas, le club de la capitale sera probablement contraint d'envisager une vente de ses deux stars l'été prochain sous peine de prendre le risque de les voir partir libre l'année suivante. Une situation rendue encore plus complexe par le contexte économique actuel. Malgré tout, au mois de décembre, Nasser Al-Khelaïfi se montrait très optimiste pour l'avenir de ses deux stars « On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », confiait le président du PSG après la victoire contre Basaksehir en Ligue des Champions. Dans les faits, tout ne semble pourtant pas si simple.

Mbappé toujours plus proche du départ

Surtout pour Kylian Mbappé. En effet, l'attaquant français semble destiné à rejoindre le Real Madrid où il est la grande priorité. Et selon les informations de José Alvarez, il a même refusé une offre de prolongation début décembre. Une situation qui pousse le journaliste de La Sexta à assurer que Kylian Mbappé a « un pied et demi en dehors du PSG. » Et bien évidemment, le Real Madrid scrute la situation avec attention et prépare son offensive pour l'été prochain. AS révélait ainsi mardi que le club merengue a déjà son plan pour financer cette opération. L'idée est de vendre des joueurs pour récupérer entre 100 et 150M€ et de compléter cette somme grâce à l'obtention d'un crédit bancaire. Autrement dit, la menace d'un départ de Kylian Mbappé semble se préciser de jour en jour.

Neymar veut rester