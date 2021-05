Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar attend un geste très fort de Mbappé !

Publié le 8 mai 2021 à 10h45 par A.M.

Plus proche que jamais d'acter sa prolongation de contrat au PSG, Neymar attendrait désormais que Kylian Mbappé l'imite alors que son bail actuel court également jusqu'en juin 2022.

Ce samedi devrait être le jour de l'officialisation de la prolongation de Neymar. Attendue depuis de longues semaines, la signature du Brésilien devrait être apposée au bas de son nouveau contrat et ainsi étendre son bail jusqu'en 2026, voire plus. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, une option d'une année supplémentaire devrait être incluse dans l'accord. Et maintenant que la prolongation de Neymar est bouclée, l'ancien joueur du FC Barcelone espère que Kylian Mbappé suivra son chemin.

Neymar veut que Mbappé prolonge aussi