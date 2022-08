Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos peut tout perdre

Publié le 18 août 2022 à 11h00 par Axel Cornic

Alors que tout semblait aller très bien, le Paris Saint-Germain s’heurte à quelques obstacles dans la double opération menée avec le Napoli et qui semble concerner Keylor Navas et Fabian Ruiz. Pour ce dernier, les choses semblent tout particulièrement se compliquer, avec les dirigeants napolitains qui lui mettraient une énorme pression pour qu’il règle enfin son avenir à quelques mois de la fin de son contrat.

Le milieu de terrain du PSG pourrait avoir un accent espagnol cette saison. Après les internationaux portugais Vitinha et Renato Sanches, la nouvelle direction parisienne souhaiterait miser sur Fabian Ruiz, qui avait déjà tapé dans l’oeil de Leonardo par le passé. Considéré comme l’un des plus grands talents de Serie A, bien qu’assez inconstant, l’ancien du Real Bétis pourrait apporter un profil nouveau à Christophe Galtier et donc venir renforcer un secteur de jeu qui a totalement été révolutionné depuis l’arrivée de Luis Campos. L’architecte du nouveau PSG pourrait d’ailleurs faire d’une pierre deux coups, puisque le Napoli cherche un gardien d’expérience après le départ de David Ospina et Keylor Navas pourrait donc poser ses valises aux pieds du Vésuve, afin de retrouver une place de titulaire loin d’un Gianluigi Donnarumma qui est désormais devenu le seul véritable numéro 1 au PSG.

Transferts - PSG : Le clan Rabiot a tué tout espoir pour la suite du mercato de Campos https://t.co/EtzcpwHe0I pic.twitter.com/7SJcDUSaLa — le10sport (@le10sport) August 18, 2022

Les négociations entre le PSG et le Napoli se poursuivent, mais…

Les discussions avaient bien commencé et les médias transalpins ont assez rapidement donné les détails de cette double opération. Fabian Ruiz devait rejoindre le PSG pour 25M€ plus des bonus conséquents, tandis que Keylor Navas devait être prêté au Napoli pour les deux prochaines saisons. Du côté du club napolitain on semblait même attendre le Costaricien pour les grands débuts de la Serie A… mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

A Napoli, on aurait aimé déjà avoir Navas

Cette formule d’un prêt de deux ans a été démentie par plusieurs sources. Il Corriere dello Sport a par exemple annoncé que Keylor Navas aurait plutôt l’intention de se libérer du contrat qui le lie au PSG jusqu’en juin 2024, afin de s’engager avec le Napoli en tant que joueur libre. Un scénario qui lui aurait permis de toucher une belle prime à la signature, mais qui aurait privé le PSG d’une éventuelle indemnité de transfert et l’aurait même obligé à payer pour casser le contrat du Costaricien. Ce jeudi, TMW explique que les négociations se poursuivraient entre les différentes parties, sans préciser si elles avancent dans le bon sens.

Fabian Ruiz au frigo jusqu’en janvier ?