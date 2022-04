Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma... L'énorme projet du Qatar !

Publié le 2 avril 2022 à 5h00 par A.M.

En Italie, la gestion du cas Donnarumma ne cesse de faire parler, au point que son avenir au PSG soit déjà discuté. Mais à Paris, cela ne fait aucun doute.

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à miser sur Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan arrivait à échéance. Mais alors qu'il semblait avoir pris le déçu sur Keylor Navas après avoir partagé la place dans les buts parisiens, l'Italien vient de connaître quelques semaines difficiles entre son erreur contre le Real Madrid et l'élimination de l'Italie en barrages pour la Coupe du monde. Au point que l'avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG est déjà remis en question en Italie. Mais Simone Rovera assure que le PSG souhaite le conserver et vendre Keylor Navas.

«Le plan du PSG est clair : vendre Navas et garder Donnarumma»