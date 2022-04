Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mohamed Salah lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 8 avril 2022 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 8 avril 2022 à 19h33

Annoncé entre autres du côté du PSG et du FC Barcelone, Mohamed Salah n'a nullement l'intention de se laisser embarquer dans le jeu des spéculations en raison de la fin de saison à enjeu dans laquelle se trouve Liverpool. Pour autant, l'ailier des Reds a tenu à mettre plusieurs choses au clair.

Mohamed Salah pourrait-il rejoindre le PSG à la prochaine intersaison ? Contractuellement lié à Liverpool jusqu’à l’été 2023, l’international égyptien semble être depuis plusieurs semaines en discussions avec les dirigeants du club de la Mersey. Cependant, aucun accord ne serait sur le point d’être trouvé. La faute à un gros désaccord sur le plan financier. Refusant de chambouler sa politique salariale, le comité de direction de Liverpool ne compterait pas offrir la revalorisation réclamée par Salah et son agent Ramy Abbas Issa. De quoi permettre au PSG de garder espoir pour l’Égyptien qui serait dans les petits papiers des propriétaires qataris en cas de départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé à l’intersaison. Encore faudrait-il que le PSG se montre plus convaincant que le FC Barcelone, le président Joan Laporta semblant être déterminé à offrir une nouvelle cartouche offensive à Xavi Hernandez. Mais qu’en pense le principal intéressé ? Selon Fabrizio Romano, Mohamed Salah ne serait pas emballé par un challenge en Liga, à l’instant T, et veut raccrocher les crampons à Anfield Road, en prolongeant donc son contrat à Liverpool comme il l’a fait savoir en octobre dernier.

Mohamed Salah vide son sac !