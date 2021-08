Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi est très attendu à Paris !

Publié le 9 août 2021 à 3h15 par A.M.

Plus proche que jamais de rejoindre le PSG, Lionel Messi semble déjà très attendu par Ander Herrera.

Cela semble désormais être une réalité, Lionel Messi va rejoindre le PSG. En conférence de presse, l'Argentin a d'ailleurs évoqué la piste menant au club parisien : « Le PSG ? C’est une possibilité. Aujourd’hui, il n’y a rien de régler. Il y a plusieurs qui se sont intéressés. Rien n’est fermé, tout est ouvert ». Et après la victoire contre Troyes (2-1), Ander Herrera a évoqué ce sujet.

«C'est le meilleur joueur face auquel j'ai joué»