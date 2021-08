Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi fait passer un premier message au Qatar…

Publié le 9 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Tout proche d’officialiser son arrivée au PSG, Lionel Messi a fait le point sur son avenir dimanche et notamment sur le nombre d’années qu’il lui reste à jouer au plus haut niveau.

Sa belle histoire d’amour avec le FC Barcelone étant définitivement terminée, Lionel Messi se prépare à débarquer au PSG ! L’attaquant argentin a déjà trouvé un accord avec les dirigeants du club de la capitale sur les bases d’un contrat de deux ans + une année en option. Mais à 34 ans, Messi aura-t-il encore les moyens d’évoluer au plus haut niveau dans les années à venir avec le PSG ?

« Je touche du bois »