Mercato - PSG : Messi à l'origine d'une catastrophe pour Neymar ?

Comme l'été dernier, le PSG souhaiterait toujours se séparer de Neymar. Et pour cause, la prolongation de Lionel Messi oblige le club de la capitale à envisager des économies sur sa masse salariale, tandis que sur le plan sportif, le club de la capitale rêve de confier les rênes de son équipe au duo Mbappé-Messi.

Entre Neymar et le PSG, l'histoire n'a jamais été simple. Dernier épisode en date, le précédent mercato estival lors duquel le club de la capitale avait voulu se séparer de son numéro 10. En vain, puisque le Brésilien a même activé une clause lui permettant d'étendre son bail pour une saison, à savoir jusqu'en 2026. Mais ce n'est toujours pas terminé.

Le PSG veut miser sur le duo Messi-Mbappé

En effet, selon les informations de SPORT , le PSG toujours souhaite se séparer de Neymar dès l'été prochain. L'idée du club de la capitale est de s'appuyer sur un duo composé de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Il faut dire qu'ils étaient les deux stars de la Coupe du monde au Qatar et ont été les principaux protagonistes d'une finale à couper le souffle. Et leur association a fait merveille lors de la première partie de saison.

Des économies sur la masse salariale après la prolongation de Messi ?