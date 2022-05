Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé va s’expliquer avec Benzema après sa prolongation !

Publié le 23 mai 2022 à 18h15 par Axel Cornic

Kylian Mbappé s’est exprimé au sujet d’éventuels échanges avec Karim Benzema, son coéquipier en sélection et star du Real Madrid, concernant sa prolongation au PSG.

Au Paris Saint-Germain on jubile depuis samedi... tout le contraire du Real Madrid. L’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé a été un vrai coup dur pour un club qui était quasiment assuré de son arrivée. Les réactions n'ont pas marqué et certains médias comme AS ou MARCA se sont montrés particulièrement virulents à l’encontre de la star française, notamment accusée d’avoir succombé à l’argent des propriétaires du PSG, mettant ainsi un terme à ses rêves d’évoluer un jour au Real Madrid. D'ailleurs, l’annonce de Mbappé a été accompagnée de pas mal de réactions sur les réseaux sociaux de la part des joueurs madrilènes, comme son compatriote Karim Benzema, mais également l’ailier brésilien Rodrygo.

« Quand on se verra, on en discutera. Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix »

En marge de la conférence de presse organisée ce lundi, Kylian Mbappé a été interrogé sur l’éventuel rôle qu’a pu occuper Karim Benzema dans sa décision, sachant que les deux jouent ensemble en équipe de France et auraient pu le faire également au Real Madrid. « On n’a pas échangé. Je ne voulais pas en faire trop » a expliqué Mbappé, d’après Le Parisien . « Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. On ne parlait pas du Real Madrid. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix ».