Mercato - PSG : Mbappé première victime de Messi ? La réponse !

Publié le 7 août 2021 à 23h10 par A.C.

A moins d’un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé semble plus proche que jamais d’un possible départ du Paris Saint-Germain.

Tout est remis en cause. L’annonce du FC Barcelone sur l’avenir de Lionel Messi a totalement chamboulé ce mercato estival. Libre depuis le 30 juin dernier, l’Argentin ne devrait pas signer de nouveau contrat avec son club de toujours et peut donc s’engager avec qui il veut. Ça pourrait bien être le Paris Saint-Germain, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’une offre a été soumise au sextuple Ballon d’Or. Son arrivée pourrait couronner un recrutement stellaire, commencé avec Georginio Wijnaldum et marqué par les arrivées d’Achraf Hakimi ou encore Gianluigi Donnarumma.

Le PSG ne veut rien entendre pour Mbappé