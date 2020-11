Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Leonardo condamné à faire un sacrifice ?

Publié le 24 novembre 2020 à 20h30 par B.C. mis à jour le 24 novembre 2020 à 20h42

Alors que le PSG souhaite prolonger les contrats de Kylian Mbappé et Neymar, Leonardo pourrait être dans l’incapacité de parvenir à ses fins dans ces deux dossiers en raison de la crise économique due au Covid-19, ce qui pourrait l’obliger à faire un choix entre le Français et le Brésilien…

En 2017, le PSG marquait les esprits en s’attachant les services de Neymar et Kylian Mbappé. Le club de la capitale n’avait pas hésité à lever l’option d’achat du Brésilien au FC Barcelone estimée à 220M€ tandis que Kylian Mbappé débarquait dans sa région d’origine sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 180M€ en provenance de l’AS Monaco. Depuis, les deux stars du PSG n’ont pas prolongé leur bail courant jusqu’en juin 2022 et leur avenir fait parler. Interrogé sur le sujet il y a quelques jours à l'occasion d’un live organisé sur les réseaux sociaux du club parisien, Leonardo a confirmé l’existence de discussions en vue d'une reconduction : « On a commencé à parler. Il y a une question de timing aussi. Aujourd’hui, on ne peut même pas se déplacer (à cause du confinement). L’idée de renouveler existe pour Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler, Bernat. On a démarré (les négociations) il y a beaucoup de temps et on arrive à avoir des idées plus claires par rapport à ça . » Néanmoins, la tâche s’annoncerait très difficile pour le PSG.

Un choix crucial à faire ?

Frappé de plein fouet par les conséquences économiques de la crise sanitaire, le PSG pourrait avoir du mal à conserver simultanément Kylian Mbappé et Neymar, ou tout du moins à prolonger leur bail. Selon Sky Deutschland , il serait tout simplement utopique de voir le Paris Saint-Germain répondre aux exigences financières de ses deux stars dans ce contexte. Ainsi, Leonardo et l’état-major qatari pourraient être contraints de faire un choix dans les mois à venir. Le 10 Sport vous révélait le 10 novembre dernier que le PSG n’avait pas encore fait de proposition concrète à l’un de ses deux attaquants vedettes. De son côté, Neymar se sent heureux à Paris mais reste en position d’écoute, attendant de voir la proposition que pourrait lui formuler son club, et n’a donc pris aucune décision. Du côté de Kylian Mbappé, une prolongation ne semble pas d’actualité. D’après les dernières informations de la chaîne Téléfoot , le Bondynois ne serait pas pressé de négocier un nouveau contrat avec le PSG et compterait rester libre de trancher pour son avenir d’ici l’été prochain, lui qui est dans le viseur du Real Madrid. Pourtant, c’est bien lui qui serait la grande priorité parisienne.

Priorité sur Mbappé ?