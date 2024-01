Mercato - PSG : Mbappé a fait une grande promesse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En attendant de savoir quelle sera la décision finale de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG arrivera à expiration en juin prochain, l'attaquant français a trouvé un terrain d'entente avec son président, Nasser Al-Khelaïfi. Et ce dernier a confirmé mardi soir que Mbappé lui avait donné sa parole sur un point précis pour l'avenir.

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle cette saison ! L'attaquant tricolore arrivera en fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il n'a toujours pas sa décision et se laisse le temps de la réfléxion alors que le Real Madrid envisage toujours de le recruter : « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. On va dire que c’est secondaire », confiait d'ailleurs Mbappé mercredi dernier, en zone mixte, sur son avenir incertain du PSG.

« Il m'a donné sa parole... »

Le joueur précise donc avoir trouvé un accord avec Nasser Al-Khelaïfi, et dans un entretien accordé à L'EQUIPE , le président du PSG en dit un peu plus à ce sujet : « S’il m’a parlé du calendrier pour l’annonce de sa décision ? Oui. Mais cela reste entre nous. Nous discutons. Important pour nous ? Bien sûr ! Mais nous sommes tranquilles. J'ai confiance en lui, à 200 %. C'est un bon garçon. Il m'a donné sa parole et c'est un homme de parole. Je crois en lui », indique Al-Khelaïfi, qui reste donc très flou sur la nature de cet accord avec Mbappé.

« Je ne suis pas stressé »