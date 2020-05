Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Leonardo dans le dossier Tonali !

Publié le 15 mai 2020 à 0h45 par J.-G.D.

En réponse à la question sur l’avenir de Sandro Tonali, dans les petits papiers du PSG d’après le 10 Sport, Giuseppe Bozzo, agent du milieu de terrain de Brescia, se montre sceptique sur une aventure à l’étranger.

Depuis le dernier mercato estival, Sandro Tonali ne cesse de faire parler de lui. La pépite de Brescia alimente toujours les rumeurs sur son avenir, lui qui pourrait donc quitter la formation lombarde d’ici quelques semaines. Comme révélé par Le 10 Sport en exclusivité, Marco Verratti aurait été sollicité par le PSG afin de convaincre son jeune compatriote de rejoindre la capitale. Un énorme appel du pied, mais la Juventus a une longueur d'avance concernant Tonali, toujours selon nos révélations exclusives. Interrogé par Tuttosport , Giuseppe Bozzo, agent de l'international italien, interpelle directement les prétendants étrangers, à l'image du PSG.

« Il sera difficile pour un club étranger de battre la concurrence »