Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La méthode Pochettino fait déjà fureur à Paris !

Publié le 4 janvier 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 4 janvier 2021 à 20h34

Alors que Mauricio Pochettino a officiellement été intronisé en tant qu’entraineur du PSG ce samedi, le technicien argentin imposerait d’ores et déjà sa patte lors des séances d’entrainement du club de la capitale. Et visiblement, celle-ci serait du goût de la majorité des joueurs du club de la capitale.

La seconde partie de saison 2020/2021 du PSG s’écrira avec un nouvel entraîneur. En effet, comme le10sport.com vous l’avait révélé, Thomas Tuchel a appris son renvoi le 23 décembre dernier au sortir de la victoire 4-0 des Parisiens face à Strasbourg, tandis que la direction francilienne a décidé de miser sur Mauricio Pochettino pour le remplacer. L’ancien entraîneur de Tottenham a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022, assorti d’une option pour une année supplémentaire. Par la suite, Mauricio Pochettino a rencontré son groupe ce dimanche lors de la reprise de l’entrainement, avant d’organiser une seconde séance ce lundi, à quarante-huit heure du déplacement du PSG à Saint-Etienne pour le compte de la dix-huitième journée de Ligue 1. Et s’il a été annoncé que ces séances de travail avaient été particulièrement intensives, celles-ci n’auraient pas forcément déplu aux joueurs parisiens.

Les méthodes de Mauricio Pochettino plairaient à Neymar et Kylian Mbappé…

Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par ParisFans , Ander Herrera et Idrissa Gueye seraient particulièrement heureux de ce changement dans l’intensité des entraînements. De même, Leandro Paredes serait ravi, puisque Mauricio Pochettino aurait l’intention d’en faire un titulaire à condition qu’il s’entraine à fond et soit en forme. Plus encore, Kylian Mbappé serait séduit par le discours du staff de l’ancien coach des Spurs et serait prêt à entrer dans cette mentalité marquée par une forte intensité dans le travail. L’attaquant français bénéficierait d’ailleurs d’un atelier particulier afin de travailler sa finition et ainsi franchir un palier dans ce registre. Enfin, Neymar se montrerait lui-aussi satisfait de l’approche du nouvel entraîneur du PSG.

… mais Julian Draxler et Angel Di Maria seraient inquiets

Seulement voilà, si les nouvelles méthodes de Mauricio Pochettino semblent être validées par la majorité des joueurs, deux d'entre-eux seraient malgré tout inquiets d'après ParisFans , à savoir Julian Draxler et Angel Di Maria. Le premier aurait été mis face à son manque de travail et va devoir s’entrainer avec bien plus de rigueur. En est-il capable ? Cela n’est pas certain puisqu'il aurait du retard à rattraper. De ce fait, l'Allemand craindrait que cela lui soit préjudiciable et que le PSG veuille de nouveau se séparer de lui. De même, celui qu’on surnomme El Fideo serait inquiet pour son statut et craindrait de ne plus être considéré comme un titulaire en puissance comme par le passé. Pour rappel, aussi bien Julian Draxler qu’Angel Di Maria arriveront au terme de leur contrat au PSG le 30 juin prochain.

Un programme spécial pour Marco Verratti !