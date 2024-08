Mercato - PSG : Luis Enrique choisit un renfort surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes en Europe, et le PSG n'a pas recruté de nouveau latéral droit comme il l'avait initialement prévu. Un feuilleton qui semble avoir été relancé en interne par Luis Enrique, puisque le coach espagnol du PSG aurait finalement opté pour le jeune titi Yoram Zague qui aura un temps de jeu beaucoup plus conséquent cette saison.

« On observe ce mercato, on regarde les possibilités. Je crois qu'on a déjà fait un très bon mercato, avec des joueurs qui ne sont peut-être pas connus mais ce sont des espoirs (…) J'ai déjà une équipe qui s'est améliorée sur toutes les lignes, il n'y a aucune urgence », confiait Luis Enrique la semaine passée au sujet du mercato estival du PSG, et le technicien espagnol apparaissant donc particulièrement serein. Et conformément à ce discours, le club de la capitale n'a donc attiré aucun nouveau renfort de dernière minute, d'autant qu'Enrique a pris une décision forte pour la suite de la saison du PSG.

Pas de nouveau latéral droit au PSG

Nordi Mukiele a été prêté par le PSG au Bayer Leverkusen, et malgré les nombreuses spéculations tout au long de l'été, aucun nouveau latéral droit n'a été recruté pour pallier ce départ. Achraf Hakimi ne disposera donc d'aucune doublure expérimentée cette saison au PSG, puisque Luis Enrique aurait décidé en personne de faire davantage confiance au jeune Yoram Zague (18 ans), le jeune latéral issu du centre de formation parisien. C'est ce qu'a confié le journaliste de L'EQUIPE, Loïc Tanzi, dans un chat avec les internautes : « Paris a exploré plusieurs pistes pour essayer de faire venir un latéral droit, mais à chaque fois la direction n’a pas été jusqu’au bout. De plus, Luis Enrique a grandement confiance en Yoram Zague, le jeune défenseur aura du temps de jeu cette saison », explique-t-il.

Le PSG a des alternatives

De plus, en cas de pépin avec Hakimi, le PSG pourrait repositionner certains titulaires qui ont déjà pris l'habitude par le passé de dépanner à ce poste de latéral droit : « En cas de problème, Warren Zaïre-Emery et Marquinhos peuvent également dépanner plus ou moins longuement à ce poste », précise Loïc Tanzi.