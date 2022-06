Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos sur le point de boucler quatre départs ?

Publié le 18 juin 2022 à 17h15 par Axel Cornic

Alors que la succession de Mauricio Pochettino et le recrutement sont des questions très importantes pur l’avenir du Paris Saint-Germain, Luis Campos semble d’abord vouloir régler le dossier des départs. Il faut dire que la liste des indésirables est longue, mais quatre joueurs pourraient bien quitter le PSG au cours des prochaines semaines.

Comme à chaque mercato, le Paris Saint-Germain se retrouve au centre de toutes les spéculations. Il faut dire que le club de la capitale est l’un des seuls à avoir passé plutôt sans encombre la pandémie et peut donc investir gros sur le marché. Cet été encore les plus grands noms sont liés au PSG, qui doit toutefois régler un autre problème, avec les ventes. L’effectif parisien est beaucoup trop fourni et du côté de la direction on semble décidé à se séparer des joueurs qui ne jouent plus et qui ont pour la plupart un énorme salaire.

EXCLU - Mercato : Le PSG lance l’opération Renato Sanches ! https://t.co/8n5iVJhMZB pic.twitter.com/5eDJ7XKA5M — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) June 18, 2022

Paredes, Wijnaldum, Herrera et Gueye pourraient bientôt quitter le PSG