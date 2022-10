Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos déjà sur le départ ? La réponse tombe

Publié le 25 octobre 2022 à 14h30

Axel Cornic

Arrivé à la fin de saison dernière, Luis Campos est le grand architecte du nouveau Paris Saint-Germain voulu par les propriétaires qataris. Pourtant, si le Portugais est totalement investi dans ce projet certaines indiscrétions parlent de premières tensions avec Antero Henrique et les autres dirigeants… avec même des envies de départ.

Avec Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar, le PSG a voulu s’attacher les services des plsu grands talents de la planète football. En coulisses, le club de la capitale a également recruté du lourd avec Luis Campos, qui est considéré comme le meilleur recruteur au monde. Il l’a d’ailleurs montré par le passé au Real Madrid, mais également à l’AS Monaco et au LOSC, qu’il a emmené jusqu’à un titre de Ligue 1.

La guerre intestine entre Campos et Henrique

A Paris, Luis Campos s’est tout de suite mis au travail, avec un mercato estival très mouvementé. Pourtant, tout n’est pas allé pour le mieux, puisque plusieurs sources ont évoqué des frictions et des désaccords avec Antero Henrique. Ancien directeur sportif du PSG, ce dernier a été rappelé par le Qatar pour gérer le budget et surtout vendre les indésirables, ce qu’il n’a pas pas fait ou pas assez bien, au goût de Campos.

Aucun départ au programme ?

Ce désaccord est-il suffisant pou envisager un départ catastrophe de Luis Campos ? D’après les révélations de TMW , ce scénario semble assez improbable à l’heure actuelle. Le portail italien explique en effet que Campos devrait rester au PSG à moins d’une énorme retournement de situation. Il ne serait pas totalement satisfait dans son nouveau rôle, mais il semble tout de même vouloir poursuivre son travail dans un club extrêmement ambitieux.

