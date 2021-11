Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a provoqué un départ cet été !

Publié le 5 novembre 2021 à 13h45 par A.M.

De nouveau prêté au RC Lens cet été, Arnaud Kalimuendo reconnaît que l'arrivée de Lionel Messi au PSG a précipité son départ.

Après une saison prometteuse au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a vu le PSG lever son contre-option pour rapatrier le jeune attaquant et éviter que les Sang-et-Or ne lève son option d'achat. Par conséquent, l'idée des Parisiens étaient de permettre à Arnaud Kalimuendo d'entrer dans la rotation en obtenant du temps de jeu comme ce fut le cas durant la préparation estivale. Mais c'était avant qu'un certain Lionel Messi ne débarque au PSG renforçant de manière impressionnante la concurrence et poussant le jeune attaquant parisien à quitter son club formateur.

L'aveu de Kalimuendo