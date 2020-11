Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’intox du Real pour Mbappe se poursuit…

Publié le 25 novembre 2020 à 14h15 par La rédaction

Il se confirme que le Real Madrid veut instaurer une pression sur le PSG pour obtenir un prix à la baisse de Kylian Mbappe. Analyse.

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com analyse que le Real Madrid a lancé une vaste campagne d’intox visant à mettre une pression à la baisse sur le PSG pour le prix du transfert de Kylian Mbappe, que le club merengue programme pour juin prochain, à un an de la fin de contrat de l’attaquant parisien. Un nouvel élément est venu à l’appui de ce scénario.

La légende du Real manquant d’argent pour le deal Mbappe…

En effet, selon les dernières informations sorties par Sky Deutschland, le Real Madrid n’aurait pas l’argent suffisant pour financer un contrat XXL à Kylian Mbappe, ainsi que son transfert, et cela rendrait l’opération très délicate pour le Real. Cela apparaît étonnant. Quand bien même la crise sanitaire a fatalement atteint les finances des grands clubs européens, le Real Madrid n’a quasiment plus rien dépensé depuis trois ans, gérant à l’inverse plusieurs départs XXL, comme ceux – entre autres - de Cristiano Ronaldo, James et Gareth Bale. Et le club n’aurait pas les moyens d’attirer Kylian Mbappe, dont le transfert ne pourra excéder entre 150-175 millions puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat ? Pas crédible. A l’analyse, il est difficile de ne pas supposer que le club merengue fait courir ce bruit pour mettre la pression sur le PSG afin qu’il accepte de négocier le prix de Mbappe sur une base raisonnable, sachant qu’il s’agit de la dernière fenêtre de tir pour son transfert, le joueur étant libre en juin 2022.