Mercato - PSG : L’Europe s’affole pour ce crack à 120M€

Pierrick Levallet

À 21 ans, Enzo Fernandez a ébloui tout le monde à la Coupe du monde. Auteur d’un excellent Mondial, le joueur de Benfica s’est fait remarquer sur le marché des transferts. L’Argentin aurait tapé dans l’oeil du PSG et de Luis Campos, mais pas seulement. Plusieurs cadors européens en pinceraient également pour le nouveau crack argentin.

Il n’aura pas eu à attendre autant que Lionel Messi pour compter une Coupe du monde dans son palmarès. Élu meilleur jeune joueur du Mondial, Enzo Fernandez s’est fait remarquer. La pépite de 21 ans de Benfica a été éblouissante au Qatar, au point d’avoir tapé dans l’oeil de quelques cadors européens sur le mercato. Coéquipier de Lionel Messi en sélection, Enzo Fernandez pourrait également le devenir en club.

Mercato : Proche du Real Madrid, il envoie un énorme appel du pied au PSG https://t.co/qb5yUVoYjH pic.twitter.com/vZHScVuPK4 — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Enzo Fernandez a le choix pour son avenir

En effet, le PSG aurait démontré un certain intérêt pour Enzo Fernandez d’après les informations d’ O Jogo . Luis Campos en pincerait pour le crack argentin. Mais il ne serait pas le seul. En effet, le média portugais explique qu’en Espagne, le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid voudraient également s’attacher les services d’Enzo Fernandez. Le meilleur jeune joueur de la Coupe du monde serait aussi convoité en Angleterre, où Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham le suivraient de près. Même l’Inter serait de la partie. Tous se seraient renseignés auprès de l’agent d’Enzo Fernandez.

Benfica ferme la porte à un départ en janvier