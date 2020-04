Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de recrutement du PSG sont fixés !

Publié le 20 avril 2020 à 23h45 par La rédaction

Il est désormais possible d’avoir une lecture précise des plans de recrutement du Paris Saint-Germain pour le mercato estival. Analyse.

Depuis quelques jours, plusieurs événements sont intervenus qui permettent de décrypter de manière précise le plan qu’est en train de retenir le Paris Saint-Germain pour son prochain mercato. En effet, avec les échos clairs sur la fin de l’opération Neymar-Barcelone, sur une prolongation éventuelle du crack brésilien, sur l’abandon du dossier Koulibaly remplacé par une prolongation de Thiago Silva, il apparaît clair que le PSG a décidé de miser un maximum de sa capacité d’investissement sur la prolongation du duo Mbappe-Neymar.

Trois axes principaux ?

On peut à partir de là en tirer des conséquences claires sur le recrutement, qui sera principalement axé autour du rapport qualité-prix. On en trouve trois : Thiago Silva prolongé dans l’axe, un attaquant polyvalent de top niveau à moindre coût comme Pierre-Emerick Aubameyang recherché pour compléter le trio offensif et l’utilisation d’Icardi en monnaie d’échange avec la Juve pour obtenir plusieurs joueurs dans le deal et densifier l’effectif (Pjanic, Alex Sandro, Di Sciglio, etc…).