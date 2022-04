Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les intentions de Pochettino dévoilées grâce à Mbappé ?

Publié le 29 avril 2022 à 22h40 par La rédaction

Pochettino s’est exprimé sur le dossier Kylian Mbappé en conférence de presse. Décryptage.

Interrogé sur le dossier Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a apporté la réponse suivante : « Vu comment moi je le ressens et le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas imaginer autre chose, je pense que Mbappé restera à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s'attendre à plein de choses ».

Message pour sa direction

Comment décrypter les propos de l’entraîneur argentin ? L’analyse de la réponse de Pochettino apparaît au final assez simple. En martelant qu’il voyait Mbappé rester, il a surtout adressé une communication à l’intention de ses dirigeants, pour faire passer le message de son implication pour le futur, lui qui a vu les portes de Manchester United se refermer. Pochettino a tenu à faire savoir qu’il était prêt à jouer le jeu du club. Pour le reste, il n’y a aucune conclusion à en tirer sur le dossier Mbappé, sachant que Pochettino dit qu’il restera à 100% tout en affirmant ensuite que tout est possible…