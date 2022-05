Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les derniers détails se règlent actuellement à Doha pour Luis Campos !

Publié le 31 mai 2022 à 23h10 par Thibault Morlain mis à jour le 31 mai 2022 à 23h21

Alors que Leonardo aurait été remercié par le PSG suite à la rencontre face à Metz, la question de sa succession au poste de directeur sportif a été ouverte. Les regards se sont alors rapidement tournés vers Luis Campos. Le Portugais serait d’ailleurs déjà au travail pour le club de la capitale, bien que rien ne soit encore officiel. Les derniers détails devraient se régler prochainement à Doha et il pourrait y avoir quelques surprises pour Campos.

L’heure est donc à la révolution au PSG. Et avant d’effectuer les changements au sein de l’effectif, c’est d’abord dans l’organigramme que le club de la capitale va évoluer. Suite au dernier match de Ligue 1 contre Metz, Leonardo aurait été démis de ses fonctions de directeur sportif. Plusieurs noms ont alors circulé pour remplacer le Brésilien, mais depuis plusieurs jours maintenant, tout indique que c’est Luis Campos qui devrait prendre la relève. D’ailleurs, pour l’arrivée du Portugais, cela devrait s’accélérer du côté de Doha.

Campos arrive au Qatar !