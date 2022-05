Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris joue avec le feu pour Luis Campos…

Publié le 30 mai 2022 à 3h00 par Thomas Bourseau

Et si le PSG se faisait surprendre par Luis Campos ? Bien que sa venue au poste de directeur sportif ne soit pas officialisée, le Portugais devrait succéder à Leonardo. Néanmoins, Thibaud Vérizian a lâché un avertissement au PSG concernant la fuite de l’information au sujet de la nomination de Campos, qui pourrait éventuellement se retirer. Explications.

Dans la foulée du dixième sacre du PSG en Ligue 1 le 21 mai dernier, Leonardo aurait été limogé par les décideurs du Paris Saint-Germain comme plusieurs médias l’ont avancé. Pour prendre la suite du dirigeant brésilien à la tête de la direction sportive du PSG, les propriétaires qataris et le président Nasser Al-Khelaïfi semblent avoir arrêté leur choix sur Luis Campos. Néanmoins, la fuite de cette information et l’abattage médiatique au sujet du futur rôle de Campos et des pistes déjà activées pour le mercato estival pourraient faire fuir Luis Campos d’après Thibaud Vérizian.

« Il avait vu ça alors qu’il n’avait pas signé, ça l’avait vexé et il était allé au LOSC »

« Campos au PSG ? Tout porte à croire qu’il va dire oui mais ce n’est pas encore fait. Car Campos déteste une chose : qu’on l’annonce à des endroits officiellement alors que ce n’est pas signé. Ce n’est pas signé. Il a aussi des demandes. C’est ce qui s’était passé avec l’OM il y a 5 ans. Il devait signer à l’OM, ça avait fuité avec une alerte. Il avait vu ça alors qu’il n’avait pas signé, ça l’avait vexé et il était allé au LOSC » . a confié le journaliste Thibaud Vérizian sur YouTube . Reste à savoir quel sera le dénouement du feuilleton Luis Campos désormais.