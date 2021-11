Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tient déjà sa première recrue de l’été 2022 !

Publié le 6 novembre 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que le PSG a accueilli Nuno Mendes dans le cadre d’un prêt avec option d’achat cet été, le club de la capitale aurait d’ores et déjà l'intention d’exercer son droit pour le recruter définitivement.

Tandis que Juan Bernat était blessé et que Layvin Kurzawa était poussé vers la sortie – avant de finalement rester, le PSG a pris la décision de jeter son dévolu sur Nuno Mendes dans les dernières heures du mercato estival. Ainsi, le club de la capitale a déboursé 7 M€ pour enregistrer le prêt de l’international portugais au Sporting et dispose d’une option d’achat de 40 M€ s’il souhaite le recruter définitivement au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et visiblement, le PSG aurait déjà tranché en ce sens.

Le PSG est très satisfait de Nuno Mendes

En effet, Fabrizio Romano affirme ce vendredi sur son compte Twitter que le PSG est bien décidé à lever l’option d’achat de Nuno Mendes pour s’attacher ses services de manière définitive. En outre, le journaliste italien précise que le club parisiens serait très satisfait de ce que montre le joueur de 19 ans depuis son arrivée, lui qui s’est imposé comme le numéro 1 au poste en ce début de saison. Reste maintenant à savoir si Nuno Mendes parviendra bien à confirmer ces belles promesses dans la durée.