Mercato - PSG : Leonardo sur le point de perdre cette pépite de Zidane ?

Publié le 6 août 2020 à 1h15 par La rédaction

Sur les tablettes de Leonardo, Takefusa Kubo va bien quitter le Real Madrid mais ne rejoindra pas le club parisien.

Arrivé l’année dernière, Takefusa Kubo est l’une des grosses pépites du Real Madrid. Toutefois, l’espoir du club merengue devrait repartir pour un prêt d’un an afin d’accumuler de l'expérience et du temps de jeu. Alertés par sa situation, de nombreux clubs s’étaient positionnés en vue d'accueillir le prodige du Real Madrid cet été. Parmi ses courtisans on retrouvait des cadors européens comme le PSG, et le Bayern Munich. Toutefois, le Real Madrid a préféré laisser partir son espoir japonais en prêt en Espagne.

Direction Villarreal pour Kubo !